DJ Henkel plant weitere Zukäufe - Wella-Kauf nicht ausgeschlossen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Düsseldorfer Dax-Konzern Henkel plant weitere Zukäufe. Das sagte Vorstandschef Carsten Knobel der Düsseldorfer Rheinischen Post (Samstag). Auf die Frage, ob Henkel eventuell doch noch den Haarpflege-Konkurrenten Wella kaufen werde, sagt er: "Grundsätzlich gilt: Wir sind weiter offen für Zukäufe - und das in allen drei Sparten. Wir schauen uns regelmäßig Optionen an, und wir sind finanziell sehr stark. Unsere Kriterien sind klar: Ein Zukauf muss strategisch passen, verfügbar und preislich attraktiv sein."

Knobel erklärte, die Ablehnung eines Wella-Kaufs im Jahr 2020 sei keine Grundsatzentscheidung gewesen: "Es gab gute Gründe, im Frühjahr 2020 einen möglichen Zukauf nicht weiter zu verfolgen. Da haben wir klare Kriterien. Hinzu kommt: Die Option ergab sich mitten in der Corona-Krise. Das war auch nicht die Zeit für Zukäufe im Bereich Friseurprodukte. Damals hatten die Friseursalons in vielen Ländern geschlossen." Knobel sagt, Firmenzukäufe aktuell seien teuer: "Ich sehe nicht, dass die Pandemie Übernahmen billiger macht. Es ist, auch wegen der Niedrigzinspolitik, sehr viel Geld im Markt, das angelegt werden will."

June 25, 2021 20:00 ET (00:00 GMT)

