Die GameStop-Aktie (WKN: A0HGDX) legte in den letzten zwölf Monaten um mehr als 4.438 % zu. Heute notiert sie bei 178,10 Euro (Stand: 25. Juni 2021). GameStop gehört zu den sogenannten Meme-Aktien, zu deren Kauf sich Kleinanleger in Internetforen wie Reddit gegenseitig aufrufen. Dies zog Hedgefonds in Mitleidenschaft, die über Leerverkäufe auf einen Kursverfall spekuliert hatten. White Square Capital aus London beispielsweise macht komplett dicht. Das ist einer der Hedgefonds, die sich mit GameStop-Wetten ...

