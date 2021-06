Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "In der außerordentlichen Hauptversammlung der S Immo stimmten die Aktionäre gegen die Aufhebung des in der Satzung verankerten Höchststimmrechts. Dieses sieht nun unverändert vor, dass kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte halten kann. Die Aufhebung dieses war eine Bedingung, die die Immofinanz für ihr Übernahmeangebot genannt hat. Für die Aufhebung stimmten neben der Immofinanz rund 10 Mio. Aktien, mehr als 19 Mio. Aktien waren dagegen. Das Votum der Hauptversammlung zeigte eindeutig, dass das Angebot der Immofinanz in Höhe von EUR 22,25 pro Aktie keineswegs attraktiv ist. Die Kursreaktion fiel moderat aus, was für das Vertrauen der Anleger in das S Immo Management spricht. Ausblick: Wie es nun weitergeht hängt von der ...

