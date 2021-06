Berlin (ots) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Unionsparteien vor einer Gender-Debatte im Wahlkampf gewarnt. "Die großen Zukunftsfragen sind im Moment andere", sagte Blume dem "Tagesspiegel am Sonntag": "Und die wollen wir angehen und nicht Scheindebatten wiederkäuen, in denen die Grundpositionen längst klar sind." Die CSU habe "im Gegensatz zu linken Parteien" auch keinen "Nachholbedarf" bei Identitätsthemen. "Wir sind gleichermaßen liberale Großstadtpartei und konservative Bewahrerin der Traditionen des ländlichen Raums", sagte Blume dem "Tagesspiegel".Nachrichtliche Fassung: www.tagesspiegel.de/politik/csu-generalsekretaer-warnt-vor-infektionen-im-stadion-niemandem-ist-geholfen-europameister-im-inzidenz-hoehenflug-zu-werden/27366400.htmlVollständiges Interview: www.tagesspiegel.de/politik/wir-wollen-keine-scheindebatten-wiederkaeuen-csu-generalsekretaer-blume-warnt-union-vor-gender-diskussion-im-wahlkampf/27365474.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14908Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4952866