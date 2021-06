In diesem Video spreche ich über NVIDIA (WKN: 918422) und warum ich glaube, dass es das nächste Billionen-Dollar-Unternehmen und potenziell eines der größten und wichtigsten Unternehmen der Welt werden wird. Die Aktie ist im Vergleich zu den Konkurrenten Intel (+15 %), der in den letzten Jahren hinterherhinkte, und AMD (-9 %), das in den letzten Jahren ein Hyperwachstum verzeichnete, bis heute um 40 % gestiegen. Es ist sicher zu sagen, dass NVIDIA trotz der weltweiten Sorgen um die Chip-Knappheit ...

