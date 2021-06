Walt Disney (WKN:855686) hat einen bemerkenswerten Erfolg mit seinem Einstieg in das Streaming-Geschäft. Disney+ startete im November 2019 und hat schnell eine Abonnentenbasis von über 100 Millionen Kunden aufgebaut. Und während der Hauptkonkurrent Netflix eine Verlangsamung des Abonnentenwachstums erlebt, könnte Disney weiter an Boden gewinnen. Dieses Quartal könnte ein besonders gutes sein, wenn es um den Zuwachs an Abonnenten für Disney+ geht. Sehen wir uns die Faktoren an, die erklären, warum ...

