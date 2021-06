NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zum Attentat von Würzburg:

"Niemand kann in den Kopf solcher Einzeltäter schauen. Der Würzburger Attentäter war allerdings schon zuvor auffällig geworden, hatte mit Messern hantiert. Reicht so ein Verhalten für eine Überwachung? Wenn ja, was fraglich ist: Reichen die Kapazitäten der Behörden und der Polizei für so eine Überwachung? Kaum. Daher sind solche Taten - so unbefriedigend das klingt und ist - kaum zu verhindern. Freiheitliche Demokratien müssen mit diesem Risiko leben."/be/DP/fba