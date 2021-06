Die Versorgung mit Covid-19-Impfstoff in Deutschland wird sich nach Darstellung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in den kommenden Wochen deutlich verbessern. Dabei sollen große Lieferungen von allen bis dato in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffen, sprich der Präparate von Johnson & Johnson, Astrazeneca, Moderna und BioNTech/Pfizer, in den kommenden beiden Monaten erfolgen.So werde zum Beispiel Moderna im Juli/August doppelt so viel Impfstoff liefern wie erwartet, sagte der CDU-Politiker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...