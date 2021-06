DJ PTA-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF einigt sich mit den Konsortialbanken - Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Hochdorf (pta004/28.06.2021/07:00) - Die HOCHDORF Holding AG hat sich mit den Konsortialbanken über die Prüfungsaussetzung der geforderten Finanzkennzahl per 30. Juni 2021 geeinigt. Für Ende 2021 bleiben die Finanzkennzahlen unverändert bestehen.

Aufgrund des saisonalen Milchgeschäfts startete der Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung Verhandlungen mit den Konsortialbanken über eine Prüfungsaussetzung der geforderten Finanzkennzahl "Verschuldungsgrad" per 30. Juni 2021. Die Konsortialbanken stimmten der Aussetzung der Prüfung der Finanzkennzahl "Verschuldungsgrad" per Mitte Jahr zu. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung gehen davon aus, die per Ende 2021 geforderten Finanzkennzahlen einhalten zu können.

Als Finanzkennzahlen für den Konsortialkredit gelten der Eigenfinanzierungsgrad sowie der Verschuldungsfaktor. Die Finanzkennzahl Verschuldungsfaktor gilt als verletzt, wenn der Verschuldungsfaktor per 31. Dezember 2021 grösser als 4.0x ist. Für die Eigenkapitalquote gilt per 31. Dezember 2021 eine solche von 40%.

Bei dieser Gelegenheit informieren wir darüber, dass HOCHDORF den Principal Paying Agent UBS fristgerecht informiert hat, den freiwilligen Zinstermin vom 30. Juni 2021 (Optional Interest Payment Date) nicht wahrzunehmen und die entsprechende Zinszahlung für die 2017 am Kapitalmarkt platzierte nachrangige öffentliche Hybrid-Anleihe im Betrag von CHF 125 Millionen aufzuschieben. Über den genauen Auszahlungszeitpunkt wird HOCHDORF die Anleger direkt informieren.

(Ende)

Aussender: HOCHDORF Holding AG Adresse: Siedereistrasse 9, 6281 Hochdorf Land: Schweiz Ansprechpartner: Dr. Christoph Hug Tel.: +41 41 914 65 62 E-Mail: christoph.hug@hochdorf.com Website: www.hochdorf.com

ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1624856400051 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)