Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst ruhig angehen lassen. Rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex Dax kaum verändert auf 15 615 Punkte. Damit klebt er weiter an der 21-Tage-Linie bei aktuell 15 608 Punkten, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. In der Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...