Tesla kommt in China weiter in die Defensive. Nach zahlreichen Zwischenfällen folgt nun ein großer Rückruf. Die Deutsche Bank muss zahlen. Der Streit mit einem spanischen Kunden endet in einer öffentlichen Entschuldung und hohem Schadensersatz. Rückschlag für Boeing. Die FAA schickt einen Brandbrief und hält die 777X weiter am Boden.Asien eröffnet die neue Handelswoche mit leicht negativen Tendenzen. Die Anleger zeigen sich lustlos und geben überwiegend Positionen ab. Taipeh sticht allerdings mit einem deutlichen Gewinn aus der Masse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...