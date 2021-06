Shanghai (ots/PRNewswire) - Die Auswirkungen von COVID-19 stellen die Lebensmittel- und Getränkeindustrie täglich vor neue Herausforderungen, darunter Vertrauensprobleme auf Seiten der Verbraucher und die Störung der globalen Lieferketten. Die Pandemie hat die Unzulänglichkeiten der derzeitigen, äußerst ineffizienten Rückverfolgbarkeitssysteme aufgezeigt, auf die wir als globale Gesellschaft angewiesen sind.Die Blockchain-Technologie stellt einen Paradigmenwechsel in der Welt der Lieferkette dar und erweist sich schnell als die effektivste verfügbare Methode, um die oben genannten Probleme zu lösen, sowie neue, einzigartige Möglichkeiten für Unternehmen und Verbraucher zu bieten.VeChain sammelt seit 2019 Anwendungsfälle in diesem Bereich. Von der Versorgung großer Namen in der Branche bis hin zur Unterstützung unzähliger Landwirte und Lieferanten bei der Rationalisierung ihrer Managementsysteme.Im Folgenden fassen wir Top 10 echte kommerzielle Beispiele für öffentliche Blockchain-Anwendungsfälle in der Lebensmittelbranche zusammen, die ersten ihrer Art, aber sicher nicht die letzten.Fall 1: Walmart China nimmt die Lebensmittelsicherheit mit VeChain in AngriffDie Walmart China Blockchain-Rückverfolgbarkeitsplattform, die auf der VeChainThor-Blockchain aufbaut, wurde auf dem 2019 "Chinesischen Produktsicherheits-Publicity-Woche Rückverfolgbarkeitssystem-Aufbauseminar" angekündigt.?Mehr erfahrenFall 2: Walmart China bringt Sam's Club und VeChain zusammen, um einen Schritt weiter in Richtung Rückverfolgbarkeitsplattform für Lebensmittelsicherheit zu gehenSam's Club China, a membership-only premium shopping chain owned by Walmart China deployed the Sam's Club Blockchain Traceability Platform.Mehr erfahrenFall 3: VeChain, DNV und Norway in a Box kündigen Partnerschaft anVeChain, DNV und Norway in a Box arbeiteten zusammen, um einen neuen Service auf My Story aufzubauen, eine Vertrauensplattform, die entwickelt wurde, um Kunden und Unternehmen gleichermaßen zu unterstützen.Mehr erfahrenFall 4: VeChain, ASI Group und DNV, kündigten FoodGates auf dem 2. CIIEanFoodGates ist die weltweit erste interkontinentale Lebensmittellösung, die vollständig auf einer öffentlichen Blockchain basiert und verifizierte und zertifizierte Informationen über den gesamten Lebenszyklus von Produkten nachverfolgt. Mehr erfahrenFall 5: VeChain wurde das einzige öffentliche Blockchain-Protokoll des APAC Provenance CouncilDer APAC Provenance Council wurde gegründet, um die Blockchain-Technologie in die Finanzierung der Lebensmittel-Lieferkette für den Handel zwischen Australien und China zu integrieren. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte VeChain. Mehr erfahrenFall 6: VeChain ermöglicht Producers Market die Rückverfolgung landwirtschaftlicher ProdukteDie StoryBird-Anwendung ermöglicht landwirtschaftlichen Produzenten, Verarbeitern, Verpackern, Händlern, Marken und anderen Akteuren mit Mehrwert den Zugang zu globalen Märkten.Mehr erfahrenFall 7: VeChain treibt den Produzentenmarkt an und bringt KnowSeafood an BordDie US-Meeresfrüchte-Importplattform KnowSeafood hat die Implementierung der leistungsstarken Transparenz-Anwendung StoryBird von Producers Market bekannt gegeben. Mehr erfahrenFall 8: VeChain unterstützt das Lebenszyklusmanagement des australischen Premium-Rindfleischproduzenten Latitude 28Ein markengeschützter Premium-Fleischlieferant in Westaustralien namens L28 hat sich mit VeChain zusammengetan, um eine Lösung zur Rückverfolgbarkeit von Fleisch zu entwickeln.Mehr erfahrenFall 9: V eChain ist der China Animal Health and Food Safety Alliance CAFA beigetretenCAFA ist eine staatlich geförderte Organisation, die direkt der Chinese National Agricultural Science Technology Innovation Alliance untersteht und vom Landwirtschaftsministerium der Volksrepublik China initiiert wurde.Mehr erfahrenFall 10: VeChain ermöglicht Bright Foods einen monumentalen Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der gesamten Bestands- und LieferketteDie von Bright Food hergestellte Milchmarke "Cupids Farm" wurde als erstes von vielen Lebensmittel- und Getränkeprodukten auf der BrightCode-Plattform live geschaltet. VeChain ermöglicht es Unternehmen, den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte zu überwachen und Daten in Echtzeit zu sammeln, wobei alle gesammelten Daten verifiziert werden.Mehr erfahrenInformationen zu VeChainVeChain Technology wurde 2015 gegründet und ist ein weltweit führendes, unternehmensfreundliches Blockchain-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Blockchain-Technologie mit der realen Welt zu verbinden, indem es Unternehmen mit Blockchain-fähigen Lösungen versorgt, die auf ihre geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Es bietet VeChain ToolChainTMan, eine Low-Code-Blockchain-basierte SaaS-Plattform, die es Unternehmenskunden ermöglicht, schnell eine digitale Transformation auf globaler Ebene aufzubauen und voranzutreiben und die Entwicklung eines vertrauensfreien und verteilten Ökosystems zu ermöglichen.VeChain ist ein Pionier für reale Blockchain-Anwendungen, mit internationalen Niederlassungen in China, Singapur, Luxemburg, Japan, Frankreich, Italien und den Vereinigten Staaten. Mit starken unabhängigen Entwicklungsfähigkeiten, kombiniert mit der professionellen Compliance-Anleitung unserer strategischen Partner, PwC und DNV, hat VeChain Partnerschaften mit vielen führenden Unternehmen in verschiedenen Branchen etabliert, darunter Walmart China, Bayer China, BMW Group, BYD Auto, PICC, Shanghai Gas, LVMH, D.I.G, ASI Group usw. Website:www.vechain.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1552074/VeChain_Food_Industry.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/738221/VeChain_Logo.jpgPressekontakt:Pressekontakt: press@vechain.comGeschäftskontakt: bd@vechain.comOriginal-Content von: VeChain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131868/4953338