Heiko Saxo vergoldet bereits seit Jahren Hochleistungsmotoren von Aston Martin, Ferrari & Co. Als Autovisionär, Künstler und Erfinder setzt Heiko Saxo auf motorsportliche Geschichte in Evolution und Kreativität.W16, W12, V10, V8, B6 vs Elektroantrieb!Zum 50. Geburtstag von Elon Musk, Saxo's Botschaft als Geschenk: "Auf deutschen Straßen wird keiner diskriminiert oder verdrängt." so Saxo.Nicht nur Heiko Saxo liebt hochdrehende Supersound Boliden. Heiko Saxo erfüllt mechanische und visuelle Träume.Mit neuen Konzepten und Innovationen wird der altbewährte und erfolgreiche Reihen-Boxer- und V-Motor nicht aus dem Alltag verdrängt."Die Neue Formel Eins!" Saxo holt Verbrennungsmotoren von der Straße in das Wohnzimmer als Skulptur und sogar verkleinerte 12, 10, 8, 6 Zylinder Motoren in Armbanduhren, die er in Kleinserien in der Schweiz fertigen lässt.Hier genießen die Hochleistungsmotoren und ihre Ingenieurkunst dauerhafte Lebensberechtigung. Umweltfreundlich und steuerfrei zu bestaunen für jeder"mann""Wir alle haben eine Lebensberechtigung! Auch Motoren! Wir alle sind Verbrennungsmotoren!" so Heiko Saxo.Spirit of Motor