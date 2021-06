Die Wiener Börse dürfte am Montag wenig verändert in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte eine Stunde vor Handelsstart ein Minus von 0,13 Prozent. Die Vorgaben aus Übersee fielen gemischt aus. Während in Asien zu Wochenbeginn mehrheitlich leichte Verluste verbucht wurden, konnte der S&P-500 an der Wall Street am Freitag seine Rekordjagd fortsetzen.Im Verlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...