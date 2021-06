Mit einem leichten Zuwachs konnte der heimische Markt in das Wochenende gehen, für den ATX brachte der Handel einen Anstieg von 0,3%, was auf Wochensicht einen Zuwachs von 1,3% bedeutete. Nach einem tieferen Vormittagsgeschäft konnte das heimische Börsenbarometer am Nachmittag ins Plus drehen, bewegte sich aber den ganzen Tag über in einer relativ engen Bandbreite, die Nachrichtenlage zu den einzelnen Unternehmen war wieder einmal sehr dünn. Unterstützung für den Index kam vor allem von den schwer gewichteten großen heimischen Banken, die Bawag konnte um 1,2% zulegen, die Erste Group verzeichnete eine Verbesserung von 0,4% und für die Raiffeisen brachte der Handel ein Plus von 0,4%, die kleinere Addiko Bank musste hingegen 0,7% nachgeben ....

