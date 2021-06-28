CITIGROUP NIMMT EDP RENOVAVEIS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 21,40 EUR HSBC HEBT ADECCO AUF 'BUY' (HOLD)JPMORGAN HEBT DANONE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 75 (62) EURRBC HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1040 (1020) PENCE - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ENDESA AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 21,50 (25,00) EUR RBC SENKT IBERDROLA AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 10 (11) EUR DEUTSCHE BANK STARTET SUSE MIT 'BUY' - ZIEL 40 EURGOLDMAN SENKT TEAMVIEWER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 37 (38) EURGOLDMAN STARTET SUSE MIT 'BUY' - ZIEL 43 EURJEFFERIES STARTET SUSE MIT 'HOLD' - ZIEL 32 EURJPMORGAN STARTET SUSE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 35 EURMORGAN STANLEY STARTET SUSE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 41 EURRBC HEBT ZIEL FÜR EON AUF 10,25 (10,00) EUR - 'SECTOR PERFORM' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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