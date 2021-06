Bonn (www.anleihencheck.de) - Stimmungsindikatoren aus Schweden haben erneut positiv überrascht, so die Analysten von Postbank Research.Der Index für die Wirtschaftstendenz in der Gesamtwirtschaft sei im Mai um 5,8 auf 119,3 Punkte gesprungen, den höchsten Wert in der 25-jährigen Geschichte der Datenreihe. Auch der Teilindex für das Verarbeitende Gewerbe habe mit 126 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Für die größte Überraschung habe allerdings das Konsumentenvertrauen gesorgt, das sich um fast neun Punkte auf ein Elf-Jahreshoch von 112,3 Punkten verbessert habe. Die Einkaufsmanagerindices würden im Mai sowohl für die Industrie (66,4 Punkten nach 69,0 im Vormonat) als auch für die Dienstleistungen (Rekordhoch von 71,7 nach 66,6) auf schwindelerregend hohem Niveau verharren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...