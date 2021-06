Der Mainzer Impfstoff-Entwickler Biontech und Siemens wollen ihre strategische Kooperation erweitern. Ziel der Zusammenarbeit ist die Automatisierung und Digitalisierung von neuen Produktionsstätten nach dem Vorbild des Werks in Marburg. In Marburg hatte Biontech mit Hilfe von Siemens in fünf Monaten eine bestehende Anlage für die Produktion des Impfstoffs umgebaut. Diese Zusammenarbeit beim schnellen Produktionsaus- und -aufbau für den Covid-19-Impfstoff wollen die beiden Unternehmen nun intensivieren. ...

