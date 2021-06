Der Euro hat sich am Montag in der Früh wenig verändert gegenüber dem US-Dollar präsentiert. Er notierte kurz vor neun Uhr mit 1,1931 Dollar, nachdem er am Freitagabend noch mit 1,1934 Dollar gehandelt worden war.Nach Deutschland importierte Güter hätten sich im Mai deutlich verteuert, war in der Früh bekannt gegeben worden. Im Jahresvergleich seien die Einfuhrpreise um 11,8 Prozent gestiegen, teilte ...

