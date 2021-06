Original-Research: Wurmtal Beteiligungen AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Wurmtal Beteiligungen AG

Unternehmen: Wurmtal Beteiligungen AG

ISIN: DE0005176309



Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.06.2021

Kursziel: 6,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: Erstanalyse

Analyst: Thorsten Renner



Erstes volles Geschäftsjahr 2020/21 erbringt hohen Gewinn

Die Wurmtal Beteiligungen AG hat ihre Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen und konnte mit der Kehmer Versicherungsmakler GmbH die erste interessante Beteiligung an Land ziehen. Immerhin konnte diese Gesellschaft jüngst 450 TEUR an die Muttergesellschaft abführen, woraus nun eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie an die Anleger fließt.

Bereits mit dieser einen Beteiligung gelingt es dem Unternehmen, ein attraktives Ergebnis auszuweisen. Allerdings ist die Kasse der Gesellschaft mit fast 870 TEUR noch gut gefüllt, so dass man Ausschau nach weiteren Engagements hält.



Diese müssen jedoch auch bestimmte Bedingungen erfüllen. Neben einer ebenfalls attraktiven Marge sollen die Eigentümer auch nach der Übernahme weiter aktiv an Bord bleiben. Zudem ist eine Bezahlung zum Teil in eigenen Aktien geplant. Ertragsmäßig soll hierbei eine Verwässerung der Altaktionäre vermieden werden.



Insgesamt förderte die Wurmtal Beteiligungen AG hier ein äußerst attraktives Geschäftsmodell zu Tage. Zudem ist das Business, abgesehen von der Suche nach geeigneten Kandidaten, ohne zu großen Aufwand um weitere Beteiligungen erweiterbar. Dementsprechend verfügt das Unternehmen auch in Zukunft über ausreichendes Wachstumspotenzial.



Die hervorragenden Geschäftszahlen und die Aussichten auf eine äußerst hohe Dividendenrendite ließen den Börsenkurs in den vergangenen Monaten massiv ansteigen. Auf Jahressicht erreichte die Aktie nahezu eine Verdopplung der Notierung. Doch trotz der deutlichen Kurssteigerung ergibt sich auf dem aktuellen Niveau noch immer eine stattliche Dividendenrendite von 6,0 Prozent.



Auch sonst sind wir für die weitere Entwicklung der Wurmtal Beteiligungen AG positiv gestimmt. Selbst ohne weitere Zukäufe erwirtschaftet die Gesellschaft bereits auf dem aktuellen Niveau attraktive Renditen. Vor allem unter Nachfolgegesichtspunkten könnten sich in der Versicherungsbranche in den kommenden Jahren interessante Kaufmöglichkeiten auftun.



Unsere Schätzungen sehen in der Zukunft weiter steigende Dividenden, wobei diese Erwartungen einzig und allein auf der jetzigen Beteiligung aufbauen. Etwaige Zukäufe, die das Ergebnisniveau noch weiter steigern können, sind in unseren Prognosen noch nicht enthalten. Mit einer Dividendenrendite von 6,0 Prozent ist die Aktie vor allem für langfristige Anleger interessant.

Auf dieser Basis versehen wir der Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG in unserer Ersteinschätzung mit einem Kursziel von 6,50 Euro und raten, das Papier zu 'Kaufen'. Dabei sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens der im Freiverkehr Hamburg notierten Aktie immer mit einem Limit versehen werden.



