"Der Handel im Futures-Kontrakt für Bauholz, normalerweise ein Klassentreffen kommerzieller Interessenten, wurde zum Spielfeld spekulativer Investoren."Als Anfang Jahr die Inflationsangst um sich griff, wurde der Engpass in der Verfügbarkeit von Bauholz und die markante Erhöhung des Holzpreises als Sinnbild für die drohende Inflationsgefahr hochstilisiert. Für den Holzpreis interessierten sich vorher nur die im Holzhandel und in der Holzverarbeitung involvierten Akteure. Das änderte sich mit der Corona-Pandemie, insbesondere in den USA.

Den vollständigen Artikel lesen ...