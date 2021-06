Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Großbritannien auf den höchsten Stand seit mehr als vier Monaten gestiegen. Damit trüben sich die Aussichten für die Tourismusbranche und insbesondere den Reiseveranstalter TUI wieder deutlich ein, die Aktie gibt am Montag spürbar nach. Am Samstag meldeten die britischen Behörden 18.270 neue Fälle - rund 2.400 mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...