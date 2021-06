Guten Morgen, der DAX pendelte am Freitag weiterhin seitwärts im Bereich des 10er-EMA, der aktuell bei 15.594 Punkten notiert. Der DAX ging etwas darüber bei 15.607 Punkten aus dem Handel und notiert im frühen Handel bei 15.620 Punkten leicht höher. Kurzfristig befindet sich der DAX im Tageschart in einem Dreieck mit tieferen Verlaufshochs und höheren Verlaufstiefs. Es bleibt abzuwarten in welche Richtung das Dreieck ...

