von Klaus Schachinger, €uro am SonntagWegen Lieferengpässen bei Kunden und einer kurzfristig stark erhöhten Nachfrage könne die ehemalige Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns gegenwärtig höhere Preise durchsetzen, so die Analysten. Die drei Sparten des Unternehmens sind Polyurethane, also Vorprodukte für Schaumstoffe, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...