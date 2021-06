Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG im ersten vollen Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.4.) einen Jahresüberschuss von 0,45 Mio. Euro erzielt und wird eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausschütten. In seiner Ersteinschätzung für die Aktie nennt der Analyst ein Kursziel von 6,50 Euro und vergibt das Rating "Kaufen".

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen und mit der Kehmer Versicherungsmakler GmbH die erste interessante Beteiligung an Land gezogen. Bereits mit dieser einen Beteiligung sei es dem Unternehmen gelungen, ein attraktives Ergebnis auszuweisen. Die Kasse der Gesellschaft liege bei fast 870.000 Euro, so dass Wurmtal Ausschau nach weiteren Engagements halte. Dies knüpfe die Gesellschaft aber an Bedingungen. Neben einer attraktiven Marge solle der Eigentümer auch nach der Übernahme weiter aktiv an Bord bleiben. Zudem sei eine Bezahlung zum Teil in eigenen Aktien geplant. Ertragsmäßig solle hierbei eine Verwässerung der Altaktionäre vermieden werden. Nach Meinung des Analysten habe das Zahlenwerk und die Aussicht auf eine äußerst hohe Dividendenrendite den Börsenkurs in den vergangenen Monaten massiv ansteigen lassen. Trotz der deutlichen Kurssteigerung ergebe sich auf dem aktuellen Niveau noch immer eine stattliche Dividendenrendite von 6,0 Prozent. In der Zukunft erwarte der Analyst weiter steigende Dividenden, wobei diese Erwartung einzig und allein auf der jetzigen Beteiligung aufbaue. Auf dieser Basis ermittelt der Analyst in seiner Ersteinschätzung ein Kursziel von 6,50 Euro und nennt das Rating "Kaufen".



