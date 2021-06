DJ MÄRKTE EUROPA/Sommerflaute - Burberry von CEO-Weggang gedrückt

FRANKFURT (Dow Jones)--Zum Start in die letzte Juniwoche macht sich an den europäischen Aktienmärkten sommerliche Lethargie breit. Passend zu den Vorgaben aus Ostasien und auch zum Freitagschluss an der Wall Street werden bei den Indizes nur marginale Bewegungen gesehen. Der DAX legt um 0,1 Prozent auf 15.623 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 4.114 Punkten knapp im Minus.

Die Börsen bewegen sich weiter im Spannungsfeld sinkender Corona-Inzidenzen und Meldungen über die sich ausbreitende sogenannte Delta-Variante des Virus. Und während die nächste Quartalsberichtssaison noch einige Wochen entfernt ist, schwelt im Hintergrund weiter - mal stärker, mal schwächer - die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik.

Die Marktteilnehmer dürften daher weiter neu hereinkommende Daten besonders dahingehend abklopfen, ob von ihnen preissteigernde Impulse ausgehen. Die am Morgen berichteten deutschen Importpreise sind im Mai nicht nur stärker geklettert als prognostiziert, der Anstieg war zugleich der stärkste seit 40 Jahren. Bislang ist darauf aber keine Reaktion zu erkennen, mit den Renditen geht es eher etwas nach unten. Am Devisenmarkt dominieren Seitwärtsbewegungen ebenso wie am Ölmarkt.

Burberry-Chef geht zu Salvatore Ferragamo

Für die Aktie von Burberry geht es um fast 10 Prozent nach unten. Burberry-CEO Marco Gobbetti, der das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren gut am Markt positioniert hat, verlässt das Unternehmen. "Ich stufe die Reaktion als übertrieben ein", so ein Marktteilnehmer zu dem drastischen Kursabschlag. Gobbetti wechselt zum Wettbewerber Salvatore Ferragamo (+2,2%). Die Italiener haben sich auf Schuhe, Taschen und Kleinlederwaren sowie Bekleidung und Accessoires für Männer und Frauen spezialisiert.

Leicht positiv werden Interviewaussagen von Henkel-Chef Carsten Knobel gewertet, wonach der Konsumgüterkonzern die Preise für seine Produkte wegen gestiegener Rohstoffkosten erhöhen will. ""Nur wenn die gestiegenen Preise der Rohstoffe weitergegeben werden können, kann die Ertragsmarge gehalten werden", heißt es dazu aus dem Handel. Die Aktie tendiert mit dem Markt gut behauptet.

Um 3,4 Prozent nach unten geht es mit der Teamviewer-Aktie. Goldman Sachs soll die Aktie auf "Neutral" heruntergestuft haben.

Einen Zwischenbericht der britischen Bäckereikette Greggs stufen die Analysten von Jefferies als weitere gute Nachricht ein, für die Aktie geht es um 0,6 Prozent nach oben.

Nach einer Gewinnwarnung des Schweizer Kunstoffexperten Gurit geht es für die Aktie um 5 Prozent nach unten.

Resesektor Schlusslicht

Bei den Branchen liegen Aktien aus dem Reisesektor klar am Ende, der entsprechende Subindex verliert 2,6 Prozent. Im Einzelnen sacken Evolution Gaming um 4,7 und Tui um 3,7 Prozent ab. Die Kurse der Fluggesllschaften verlieren bis zu 2,8 Prozent bei Easyjet .

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.110,33 -0,25% -10,33 +15,7% Stoxx-50 3.542,42 -0,08% -2,75 +14,0% DAX 15.603,39 -0,03% -4,58 +13,7% MDAX 34.373,06 -0,28% -96,99 +11,6% TecDAX 3.564,85 +0,05% 1,87 +11,0% SDAX 16.030,73 -0,37% -59,50 +8,6% FTSE 7.116,53 -0,27% -19,54 +10,5% CAC 6.613,35 -0,14% -9,52 +19,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,17 -0,01 -0,41 US-Zehnjahresrendite 1,51 -0,01 -1,17 DEVISEN zuletzt +/- % Mo,8:30 Fr, 17:11 % YTD EUR/USD 1,1940 +0,01% 1,1931 1,1945 -2,2% EUR/JPY 132,11 -0,13% 132,06 132,30 +4,8% EUR/CHF 1,0955 +0,02% 1,0954 1,0950 +1,3% EUR/GBP 0,8578 -0,24% 0,8579 0,8586 -4,0% USD/JPY 110,64 -0,15% 110,68 110,76 +7,1% GBP/USD 1,3919 +0,26% 1,3907 1,3910 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4615 +0,03% 6,4611 6,4605 -0,6% Bitcoin BTC/USD 34.960,01 +6,49% 34.541,01 32.463,92 +20,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,94 74,05 -0,15% -0,11 +52,9% Brent/ICE 76,00 76,18 -0,24% -0,18 +48,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.782,60 1.781,30 +0,07% +1,30 -6,1% Silber (Spot) 26,15 26,12 +0,14% +0,04 -0,9% Platin (Spot) 1.111,45 1.107,70 +0,34% +3,75 +3,8% Kupfer-Future 4,29 4,29 -0,14% -0,01 +21,5% ===

