In der jüngsten Vergangenheit hat die Kursentwicklung der Nordex-Aktie nur eine Richtung gekannt: nach unten. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich nun jedoch eine starke Gegenbewegung ab, am Montagmorgen haben die Papiere des Windkraftanlagenbauers bereits ein erstes Kaufsignal geliefert und kratzen bereits an der nächsten wichtigen Marke. Mit dem Sprung über den exponentiellen geleitenden Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...