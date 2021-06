Höhepunkte

- ClearVue hat Bestellung für ca. 104 m² an PV-IGU-Produkten von ClearVue für Einsatz bei öffentlichem Parkprojekt in Sydney erhalten

- Erste Bestellung von ClearVue für Einsatz von PV-Verglasung von ClearVue in öffentlicher Freiflächenanwendung

28. Juni 2021. ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ("ClearVue" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für smarte Baumaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass es seine erste Bestellung für den Einsatz des PV-Solarglases von ClearVue in einer öffentlichen Freiflächenanwendung erhalten hat, nämlich für einen überdachten Sitzbereich in einem innerstädtischen Park in Sydney in New South Wales.

Die PV-Verglasung von ClearVue wird als Überdachung über dem Sitzbereich eingesetzt und bietet sowohl UV- als auch IR-Schutz für die Nutzer des Parks, während sie gleichzeitig Strom für die Beleuchtung des überdachten Bereichs erzeugt.

Die Überdachung platziert die PV-IGVs von ClearVue über einer perforierten Stahlkonstruktion, wodurch ein Bullaugeneffekt entsteht, sodass die Nutzer des Parks von einer freien Sicht zum Himmel über ihnen profitieren können und gleichzeitig maximalen Schutz vor unerwünschten schädlichen Sonnenstrahlen und Regen erhalten.

Die IGV-Paneele von ClearVue sollen für die Lieferung nach Sydney im oder etwa Ende September 2021 hergestellt werden. Die vollständigen Details des Projekts werden gleichzeitig mit dem Abschluss des Projekts und der offiziellen Eröffnung des Parks bekannt gegeben werden.

Die Bestellung im Wert von 114.000 $ (exkl. GST (Steuer auf Waren und Dienstleistungen)), für die eine Anzahlung in Höhe von 25 % geleistet wurde, umfasst etwa 104 m² (42 Paneele) des PV-Verglasungsprodukts von ClearVue (einschließlich des Aluminiumrahmens für dasselbe, der internationalen Seefracht, der lokalen Lieferung zum Standort in Sydney sowie sämtlicher Frachtversicherungen und Steuern).

Der Executive Chairman von ClearVue sagte hinsichtlich des Projekts:

"Dieses neue Projekt ist zwar ein kleines Projekt für das Unternehmen, verdeutlicht jedoch die Vielseitigkeit der Technologie und der Produkte von ClearVue. Während bei diesem Projekt das aktuelle dreifachverglaste Low-E-Design von ClearVue eingesetzt wird, werden die Energieeffizienzaspekte des Produkts in diesem Fall nicht genutzt, um Innenbereiche in einem Gebäude aufrechtzuerhalten und den Energiebedarf zu senken - stattdessen werden die dreifachverglasten Low-E-Aspekte des Glases genutzt, um den Nutzern des Parks gesundheitliche Vorteile zu bieten, indem sie vor den schädlichen Auswirkungen von UV- und der Wärme von IR-Strahlen geschützt werden, da diese Wellenlängen zurückgehalten und anschließend zur Stromversorgung der im Park verwendeten Beleuchtung genutzt werden. Wir freuen uns darauf, den Markt weiter auf dem Laufenden zu halten, wenn das Projekt abgeschlossen ist bzw. zum Zeitpunkt der Eröffnung oder kurz davor."

Vom Board des Unternehmens ClearVue Technologies Limited freigegeben.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

ClearVue Technologies Limited

Herr Victor Rosenberg

Executive Chairman

ClearVue Technologies Limited

victor@clearvuepv.com

+61 8 9482 0500

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäudeoberflächen, insbesondere Fenster und Gebäudefassaden, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine fortschrittliche Verglasungstechnologie entwickelt, bei der die Transparenz von Glas erhalten bleibt, um die Gebäudeästhetik aufrecht zu erhalten und gleichzeitig Strom erzeugt wird.

Die von ClearVue entwickelte Verglasungstechnologie mit Stromerzeugung ist strategisch ideal positioniert, um den in Reaktion auf den weltweiten Klimawandel und die damit verbundenen Energieeffizienzziele nun auch per Vorschrift verpflichtenden vermehrten Einsatz von energieeffizienten Fenstern zu komplementieren und noch attraktiver zu gestalten.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

ClearVues Fenstertechnologie ist (unter anderem) für den Einsatz in der Bau- und Agrarindustrie geeignet.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

