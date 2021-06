Inflation ist bei FMW seit Wochen ein bedeutendes Thema. In den USA ist der Preisauftrieb noch viel stärker als in Europa, siehe hier. Und die Zahlen zeigen immer deutlicher, was hier auf uns zurollt. Natürlich muss man sagen, dass die Monate April und Mai wohl auch deshalb so stark im Jahresvergleich anziehen, weil der Basiseffekt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...