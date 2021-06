Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Diese Binsenweisheit trifft auch auf die großen Aktienmärkte zu, die in der letzten Woche so richtig zulegen konnten. Die beste Handelswoche seit April, mit viereinhalb Prozent plus im Nasdaq und dem 31. Allzeithoch beim S&P 500 in diesem Jahr. Obwohl es doch so klare Signale bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...