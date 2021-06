BARCELONA (dpa-AFX) - Die Mobilfunk-Branche wird in den kommenden Jahren massiv Geld in den schnellen 5G-Datenfunk stecken. Von den bis 2025 weltweit veranschlagten Investitionen von 900 Milliarden Dollar (rund 754 Mrd Euro) sollen rund 80 Prozent in den 5G-Netzausbau fließen, sagte der Generaldirektor der Branchenvereinigung GSMA, Mats Granryd, am Montag. Die Corona-Pandemie habe den Aufbau der 5G-Netze nicht aufgehalten, betonte Granryd zum Auftakt der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress in Barcelona.

Den Angaben nach nutzen aktuell 3,8 Milliarden Menschen keine schnellen Internet-Verbindungen. Nur rund 500 Millionen von ihnen lebten dabei in Gebieten, in denen kein Mobilfunk-Breitband verfügbar sei. Für die restlichen 3,3 Milliarden gebe es bereits Netzabdeckung, aber sie könnten sich das schnelle mobile Internet entweder nicht leisten oder wollten es nicht nutzen. Sie online zu bringen, sei eine zentrale Aufgabe für die Mobilfunk-Anbieter, sagte Granryd.

"Zum Jahr 2030 wird Konnektivität ein Menschenrecht sein", sagte Deutsche-Telekom-Chef Tim Höttges, der per Video nach Barcelona zugeschaltet war. Die Internet-Versorgung müsse dabei auf die Bedürfnisse des einzelnen Nutzers zugeschnitten sein - denn etwa Gamer oder Autofahrer hätten jeweils unterschiedliche Anforderungen. "Die Gewinner werden diejenigen sein, die die Kontrolle über die Datenströme und die Identität der Kunden haben", betonte Höttges.

Die GSMA veranstaltet den Mobile World Congress, der am Montag in Barcelona begann. Angesichts der Corona-Risiken bleiben der Messe aber die meisten großen Aussteller fern, die sie sonst zum wichtigsten Branchentreff machen. Unter anderem fehlen in den Messehallen der Smartphone-Weltmarktführer Samsung , die Netzwerkausrüster Ericsson und Nokia sowie die Deutsche Telekom ./so/DP/nas