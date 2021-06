FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Daimler von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 83 Euro gesenkt. Für 2021 wird Analyst Thomas Besson nun vorsichtiger. Dabei verwies er auf Lieferengpässe und die Rohstoffsituation. Das Aufwärtspotenzial für die Daimler-Aktie sei inzwischen begrenzt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007100000