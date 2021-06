Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Marktgeschehen wird in dieser Woche von der zweiten NGEU-Transaktion dominiert, so die Analysten der Helaba.Spekuliert werde auf eine Dual-Tranche mit Laufzeiten von 5 und 30 Jahren und einem Gesamtvolumen im Bereich von 10 bis 15 Mrd. EUR. Zusammen mit der ersten Transaktion wären dann schon mehr als 1/3 des für dieses Jahr geplanten Emissionsvolumens in Höhe von etwa 80 Mrd. EUR erreicht. Das Marktumfeld sei günstig und die ASW-Spreads bei EU-Ware hätten sich zuletzt leicht eingeengt. ...

