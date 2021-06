Bonn (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Arbeitsmarktdaten in Kanada enttäuschten mit einem Rückgang der Beschäftigung um 68.000 im Mai erneut, so die Analysten von Postbank Research.Auch der Einkaufsmanagerindex für die Industrie habe im Mai den zweiten Rückgang in Folge verzeichnet, während der BIP-Zuwachs im ersten Quartal mit annualisiert 5,6 Prozent die Erwartungen ebenfalls verfehlt habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...