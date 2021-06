DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Immobilien

Corestate: Hauptversammlung wählt Aufsichtsrat mit sehr großer Mehrheit und beschließt alle Tagesordnungspunkte Aktueller Aufsichtsrat mit Friedrich Munsberg als Vorsitzendem bestätigt

CEO Parmantier bekräftigt Wachstumspfad, Finanzausblick für 2021 und Entschuldungsziel Frankfurt am Main, 28. Juni 2021. Die Hauptversammlung der Corestate Capital Holding S.A. hat heute alle Tagesordnungspunkte mit sehr großer Mehrheit beschlossen. Unter anderem wurden die aktuellen Aufsichtsräte Friedrich Munsberg (Vorsitz), Prof. Dr. Hermann Wagner (stellv. Vorsitz) und Dr. h.c. Friedrich Oelrich in ihren Ämtern bestätigt. Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Munsberg kommentiert: "Das vergangene Jahr war für Corestate nicht einfach, allerdings wurden seitdem wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens gesetzt. Die Anfang des Jahres von der neuen Führung vorgenommene deutliche strategische Schärfung unseres Auftritts sowie unserer Produkte wird sich zeitnah auszahlen. Daher freue ich mich zusammen mit meinen Kollegen über den großen Vertrauensbeweis seitens der Aktionäre in die Arbeit des Aufsichtsgremiums. Wir werden diese konsequent zum Wohl der Anteilseigner fortsetzen." CEO René Parmantier ergänzt: "Die wesentlichen Treiber in unseren Kernmärkten und besonders im Bereich Private Debt sind unverändert intakt und weisen eine hochattraktive Wachstumsperspektive aus. Über die kommenden Monate und Quartale, aber auch langfristig wird sich unsere sehr schlagkräftige strategische und personelle Aufstellung klar positiv auswirken und wir werden wieder deutlich an Wachstum und Profitabilität zulegen." Erst vor wenigen Tagen hatte die zu Jahresbeginn übernommene AFS mit dem Projekt Fürst am Berliner Kurfürstendamm eine der bundesweit größten Projektfinanzierungen mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro unter Dach und Fach gebracht. CEO Parmantier: "Seit Kurzem tritt unser Bereich Immobilienfinanzierung am Markt als "Corestate Bank" auf und wir versprechen uns davon weitere substanzielle und nachhaltige Impulse für unser integriertes und auf die Bedürfnisse der Investoren fokussiertes Geschäftsmodell. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir heute nochmals unseren Finanzausblick für das Gesamtjahr mit einem Konzernumsatz zwischen € 235 Mio. und € 260 Mio., einem bereinigten EBITDA zwischen € 90 Mio. und € 115 Mio., einem bereinigten Konzernergebnis zwischen € 50 Mio. und € 70 Mio. sowie die Absicht, zum Jahresende das Verhältnis von Nettofinanzverbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA auf unter 3x zu reduzieren."

Über CORESTATE Capital Holding S.A. (CORESTATE) CORESTATE ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen von rund 28 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei CORESTATE von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit rund 800 Experten hält Corestate für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. CORESTATE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 13 Ländern mit Niederlassungen in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen unserer Unternehmensleitung beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance unserer Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf unserer Webseite corestate-capital.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Zukunftsgerichteten Aussagen, deren Wirkung lediglich auf das Datum dieser Mitteilung abstellt, sollten keine unangemessene Bedeutung beigemessen werden.

