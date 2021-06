Der Mensch verbringt rund ein Drittel seiner Lebenszeit im Bett. Kein Wunder also, dass viele Menschen großen Wert auf Qualität bei der Auswahl der richtigen Schlafunterlage legen. Denn "Wie man sich bettet, so liegt man", lautet ein berühmtes Sprichwort. Aufgrund des stetig steigenden Interesses hat die Schlafindustrie in den letzten Jahren großen Zuwachs erfahren. So auch Sleep Number: Dank moderner Technik zählt dieses Unternehmen zu den Marktführern in der Bettenwelt und bietet den Anlegern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...