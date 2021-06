Hamburg (ots) - Die Urlaubszeit ist zum Greifen nah - das ist für die meisten von uns Zeit zur Entspannung und Unterhaltung. Bibel TV begleitet diese unbeschwerte Zeit mit vielen Spielfilmen - von Klassikern wie "Die Bibel" oder der Trilogie "Gott ist nicht tot" bis hin zu den Dramen "Bedingungslos" oder der deutschen TV-Erstausstrahlung "Die Geringsten unter ihnen". Neu dabei ist die beeindruckende Dokumentation einer besonderen Reiseroute quer durch die Welt: Die blinde Journalistin Sophie Massieu zeigt uns in der Reiseserie "Was du nicht siehst" ihre außergewöhnliche Perspektive auf die schönsten Orte der Erde, die sie gemeinsamen mit ihrem Hund Pongo erkundet.Wieder dabei ist auch Detective Travis, der in der Serie "Vindication - Rechtfertigung" spannende Fälle auf seine ganz eigene Art löst. Wer im Urlaub auf seinen gewohnten Gottesdienst nicht verzichten möchte: Über den Streamingdienst www.bibeltv.de/live-gottesdienste kann man auch mobil live in der Kirche seiner Wahl dabei sein. Bibel TV wünscht allen Zuschauern eine fröhliche und erholsame Sommerzeit!Live-Gottesdienste im Juli auf Bibel TV:So. 04.07. 10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-LauenburgSo. 04.07. 11.00 Uhr Gottesdienst live aus Ulm: LandesposaunentagSo. 11.07. 10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Kölner DomSo. 18.07. 10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Berliner DomSo. 25.07. 10.00 Uhr Gottesdienst live aus dem Salzburger DomSonntag, 04.07.Gottesdienst live aus Ulm: LandesposaunentagDer Gottesdienst im Ulmer Münster steht unter dem Titel "Posaunentag ins Land - Gottesdienst aus dem Ulmer Münster". Sein Motto: "Vertrauenssache Glauben". Er lädt dazu ein, in Liedern, Texten und der Predigt des Landesbischofs zu Matthäus 14, 22-33 über Glaube und Zweifel nachzudenken. Mit Pfarrerin Stephanie Ginsbach (Pfarramt West Ulm) und Pfarrer Cornelius Kuttler (Leiter des EJW). Die Predigt hält Landesbischof Frank Otfried July, ein Grußwort spricht Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch. Musikalische Gestaltung: Der Schwäbischen Posaunendienst unter Leitung von Hans-Ulrich Nonnenmann.Der besondere FilmDonnerstag, 01.07.20.15 Bedingungslos -US-Spielfilm, 2012 - Regie Brent McCorkleSamantha Crawfords (Lynn Collins) Leben hört sich perfekt an: Sie ist glücklich verheiratet, lebt auf einer Ranch und ist erfolgreiche Buchautorin. Als ihr Ehemann Billy (Diego Klattenhoff) in einem sinnlosen Gewaltakt getötet wird, verändert sich alles in Samanthas Leben. Der Mörder wird nicht gefunden, die Polizei legt den Fall zu den Akten. Entmutigt und vom Glück verlassen werden Ihr Lebenswille, aber auch ihr ehemals starker Glaube immer brüchiger. Als sie sich entscheidet, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, verändern zwei Kinder und der Beginn einer neuen Freundschaft alles.Donnerstag, 15.07.20.15 Franz von Assisi und seine Brüder - Spielfilm, Frankreich 2016 - Mit Alba Rohrwacher, Jérémie Renier, Yannick Renier u.a.Ein Leben in brüderlicher Gemeinschaft, in Gleichheit, Freiheit und Armut, das strebt Franz von Assisi Anfang des 13. Jahrhunderts an. Auf dieser Grundlage will er mit einigen Mönchen einen neuen Orden gründen. Der Papst in Rom hält wenig von dem Franziskaner-Orden und will diesen nicht als Teil der katholischen Kirche anerkennen...Freitag, 23.07.20.15 Glaube, Liebe und Hoffnung - Spielfilm, USA 2019. Mit Michael Richards, Peta Murgatroyd u.a.Jimmy Hope ist Witwer und Vater von zwei quicklebendigen Töchtern. Die kleine Demetra macht sich allerdings Sorgen um ihren Vater: Sie meint, er sollte sich endlich wieder verlieben und richtig glücklich werden! Ein Tanzwettbewerb, den Demetras attraktive Tanzlehrerin veranstaltet, kommt da wie gerufen. Ihr Vater wäre der perfekte Kandidat und Faith die perfekte Frau für ihn. Bei so viel guten Vorzeichen wendet sich Demetra mit ihrer Idee gleich direkt an die höchste Instanz: Sie betet zu Gott. Wird er ihr Gebet erhören? Für seine schwungvolle Komödie konnte Regisseur Robert Krantz die Profi-Tänzerin Peta Murgatroyd engagieren, die durch die amerikanische Version der Tanzshow "Let's Dance" bekannt ist.Freitag, 30.07. Deutsche TV-Erstausstrahlung20.15 Die Geringsten unter ihnen - US-Spielfilm, 2019Indien in den 1990er Jahren: Der Journalist Manav Banjeree (Sharman Joshi) beginnt mit seiner Familie in Orissa ein neues Leben. Der Chefredakteur der Zeitung, bei der er einen neuen Job erhält, beauftragt ihn mit der Recherche über Missionar Graham Staines (Stephen Baldwin). Der soll angeblich gegen das Gesetz verstoßen haben, indem er Kranke nur dann behandelt, wenn sie sich zum christlichen Glauben bekennen. Banjeree fängt an zu recherchieren und erhält tiefere Einblicke in die Arbeit Staines mit Leprakranken. Er stellt fest, dass die Vorwürfe seines Arbeitgebers unbegründet sind, und steckt nun in einem Gewissenskonflikt: Soll er zur Wahrheit stehen oder die Schlagzeile liefern, die sein Chefredakteur erwartet? Mit Schrecken stellt er fest, welche Auswirkungen seine Worte haben können - und muss dennoch eine Entscheidung fällen.SpielfilmreihenGott ist nicht tot - US-Spielfilm-TrilogieImmer freitags 20.15 Uhr02.07. Teil 1 - Regie: Harold CronkJosh Wheaton (Kevin Sorbo) schreibt sich in dem Philosophiekurs von Professor Radisson ein. Dieser fordert seine Studenten dazu auf, die Worte "Gott ist tot" auf ein Blatt Papier zu schreiben. Josh hadert damit.09.07. Teil 2 - Regie: Harold Cronk"Ich stehe lieber zu Gott und werde von der Welt verurteilt, als zur Welt zu stehen und von Gott verurteilt zu werden." Die gläubige High-School-Lehrerin Grace Wesley wird ermahnt, als sie die Frage einer Schülerin mit einer Passage aus der Bibel beantwortet. Sie muss sich entscheiden: Wenn sie nicht widerruft und verspricht, nicht mehr von ihrem Glauben zu reden, verliert sie ihre Genehmigung zum Unterrichten.16.07. Teil 3 - Regie: Michael MasonPastor Dave (David A. R. White) steht vor den Trümmern seines Lebens: Seine Kirche wird durch einen Brand stark geschädigt und ein befreundeter Pastor stirbt bei dem Feuer. Zudem plant die Universität, auf deren Gelände die Kirche steht, den Abriss des Gotteshauses. Dave sucht Hilfe bei seinem Bruder Pearce (John Corbett), einem Anwalt, zu dem er lange keinen Kontakt mehr hatte und der sich vom Glauben losgesagt hat.Die BibelDie legendäre Monumentalverfilmung "Die Bibel" mit internationaler Star-Besetzung - immer samstags um 20.15 UhrIn dem 13teiligen ehrgeizigen Filmprojekt wurden zwischen 1993 und 2002 zentrale Personen und Ereignisse aus der Bibel aufwendig in Szene gesetzt und in weltweit 67 Ländern ausgestrahlt. Bibel TV zeigt im Juli fünf der Filme, die bereits zu modernen Klassikern geworden sind.03.07. Die Bibel - Jeremia - Mit Patrick Dempsey, Klaus Maria Brandauer, Oliver Reed10.07. Die Bibel - Esther - Mit Thomas Kretschmann, Jürgen Prochnow17.07. Die Bibel - Jesus -Mit Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Müller-Stahl24.07. Die Bibel - Paulus - Mit Johannes Brandrup, Thomas Lockyer, Babora Bobulova31.07.Die Bibel - Apokalypse - Mit Richard Harris, Vittoria Belvedere, Benjamin SadlerSerienAb 02.07. immer freitags 22.00 UhrVindication- Rechtfertigung - Erste Staffel der christlichen US-Krimiserie in 10 FolgenEin frustrierter Vorstadt-Polizist wird von seiner neuen Kollegin mit Ehrgeiz und Energie aus seiner Lethargie katapultiert. Fortan lösen sie ihre Fälle mit neuem Schwung, viel Fingerspitzengefühl und dem festen Glauben an christliche Werte. "Vindication" wurde in einer amerikanischen Gemeinde gedreht und bei etlichen Filmfestivals in verschiedenen Kategorien nominiert und ausgezeichnet, u.a. als "best international drama short". Die erste Folge der Serie ("Alibi") wurde 2017 beim "Christian Worldview Film Festival" als "best short film" prämiert. Neben den fesselnden Fällen mit Detective Travis (Todd Terry) stehen Botschaften von Vergebung und Versöhnung im Fokus.Ab 03.07. immer samstags 17.00 Uhr - Neu auf Bibel TV!Was du nicht siehst - ReisedokumentationIn der Dokumentationsreihe "Was du nicht siehst" erkundet die junge französische Journalistin Sophie Massieu die Welt auf ihre ganz eigene Art, denn Sophie ist blind. Sophie Massieu, die Tochter eines Bauern, wurde blind geboren. Gemeinsam mit ihrem Hund Pongo bereist sie alle Kontinente und besucht ungewöhnliche Orte rund um den Globus. Dabei entdeckt sie ihre Umgebung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Sinnen - und so lernt auch der Zuschauer, die Welt "mit anderen Augen" zu sehen und kann sich zudem auf interessante Geschichten aus fremden Kulturen freuen. Los geht die Tour im spanischen Andalusien, mit Flamenco und blühenden Gärten.03.07. Spanien: Andalusien/ Frankreich: Camargue10.07. Spanien: Katalonien / Kanaren: La Gomera17.07. Italien: Neapel / Sizilien24.07. Frankreich: Somme-Bucht / Riesen des Nordens31.07. USA: Louisiana / New YorkReihenBibel TV Das Gespräch - Moderator: Wolfgang SeverinMenschen mit ungewöhnlichen Biografien teilen in dieser Gesprächsreihe interessante Aspekte ihres Lebens und ihre Erfahrungen mit ihrem Glauben und mit Gott.Immer montags 21.50 Uhr (Wdh. dienstags 11.30 Uhr)05.07. Der Poet der Stille. Zu Gast: Carlos Martinez - Als Kind wollte er alle Sprachen sprechen und Schauspieler zu werden. Beide Wünsche erfüllten sich: Der gebürtige Spanier Carlos Martinez führt als preisgekrönter Pantomime seine Stücke in aller Welt auf. Mit seiner universal verständlichen Kunst erweckt er Figuren der Bibel zum Leben und bringt ihre Geschichten dem Publikum mit viel Augenzwinkern nahe.12.07. Auf zu neuen Ufern - Mündiger Glaube. Zu Gast: Arne Kopfermann -Ein schwerer Verlust brachte den Musiker und Buchautor Arne Kopfermann zum Zweifeln. Doch er zweifelte nicht an Gott und seinem Glauben,sondern an bestimmten Glaubenssätzen, die ihm vermittelten, dass Leid durch eigenes Verschulden entstünde. Arne Kopfermann erklärt, warum er seiner ehemaligen geistlichen Heimat den Rücken kehrte.19.07. Jesus - eine Weltgeschichte. Zu Gast: Markus Spieker - Jesus' Leben auf der Erde dauerte nur ein paar Jahrzehnte,doch seine Geschichte mit der Erde umspannt mehrere Jahrtausende. Der Journalist und langjährige ARD-Korrespondent Markus Spieker betrachtet die Spuren, die Jesus auf dieser Welt hinterlassen hat und erklärt, wer die historische Person Jesus war und wie sie diese Welt geprägt hat.26.07. Von Gott gesund geliebt. Zu Gast: Conny und Peter Kloiber - Abtreibung, Drogen, Alkohol - Conny und Peter sind ein Liebespaar, aber alles andere als glücklich. Am Tiefpunkt ihrer jungen Beziehung bekehrt sich Conny eines Abends - und alles ändert sich. Das jetzt seit 22 Jahren verheiratete Pastorenpaar berichtet über frühere Verletzungen und Heilung, über ihre Berufung und Gemeindegründung.NaturdokumentationenTiere in freier Wildbahn haben über Jahrtausende ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens entwickelt. Doch je mehr der Mensch in ihre Reviere vordringt, umso mehr müssen sie sich auch an neue Lebensbedingungen anpassen. Bibel TV zeigt im Juni fünf Naturfilme der Produktionsgesellschaft Terra Mater über wildlebende Tiere - und deren erstaunlichen Überlebensstrategien.Immer mittwochs, 20.15 Uhr07.07. Badlands - Magie der Prärie14.07. Auf leisen Pfoten - Spaniens letzte Luchse21.07. Namibia - Flüsse aus Sand28.07. Planet der PapageienSonntag, 25.07.20.15 Faszination Universum -Schon immer suchen Menschen Antworten auf große Fragen: Wie groß ist das Universum? Gibt es außerhalb der Erde Lebewesen?Live Gottesdienste im Juli auf der Bibel TV Live-Plattform - eine Auswahlwww.bibeltv.de/live-gottesdienste04.07. 10.00 Heilige Messe, Erzdiözese München Freising05.07. 07.00 Heilige Messe, Dom zu Salzburg. Österreich06.07. 08.00 Heilige Messe, Kölner Dom07.07. 12.00 Mittagsmesse, Missio Österreich08.07. 21.00 Taizé-Gottesdienst, Berliner Dom10.07. 18.00 Abendmesse, Stadt- und Marktkirche St. Lamberti, Münster11.07. 10.00 Gottesdienst, Evangelische Gemeinde Christuskirche Meran, Tirol12.07. 09.00 Heilige Messe, Pfarrkirche St. Anton, Balderschwang16.07. 17.30 Rosenkranz, Röm.-kath. Kirchengemeinde Leimen-Nußloch-Sandhausen20.07. 19.00 Bible Studies, New Life Church Düsseldorf22.07. 18.25 Heilige Messe, Freiburger Münster25.07. 10.00 Gottesdienst, ICF Berlin25.07. 11.00 Gottesdienst, Gospel Forum Stuttgart...und viele weitere ÜbertragungenWeiterführende Links:Die vorliegende Pressemeldung ist auch hier aufrufbar:http://www.bibeltv.de/presseoder in der Bibel TV Presselounge:https://presse.bibeltv.de/index.phpÜber Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Über Bibel TV: Der christlich ausgerichtete Free-TV-Sender Bibel TV strahlt ein 24-stündiges Vollprogramm aus, das das gesamte Spektrum journalistischer und unterhaltender Sendeformate abbildet. Zu empfangen ist Bibel TV europaweit via ASTRA (SD, HD); in Deutschland, Österreich und der Schweiz über das digitale Kabel, DVB-T2, und IP-TV sowie als Livestream im Web und über die Bibel TV App. Die gemeinnützige GmbH hat 16 Gesellschafter, die katholische und evangelische Kirche in Deutschland halten je 12,75% der Anteile.