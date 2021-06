Die Aktie von Linde (LIN.DE) legt am Montag um 1,17% auf 241,85 Euro zu und kehrt im Wochen-Chart über die obere Grenze der steigenden Keil-Formation, die in der Vorwoche unterschritten wurde, zurück. Die obere Begrenzung wurde Ende März durchbrochen, doch seitdem fehlt es der Aufwärtsbewegung an Dynamik und durch die jüngste Schwäche könnten die Verkäufer mit einer SKS-Formation argumentieren. Um den Trend umzukehren, müsste die schräge Nackenlinie des Musters und das Mai-Tief (235,15 Euro) nachhaltig ...

