FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat seine Forderung nach einer Kapital- und Bankenunion in Europa bekräftigt. Sie sei eine Voraussetzung dafür, dass die "gigantische" Transformation zu einer digitalen und nachhaltigen Wirtschaft gelinge, sagte Sewing bei der Veranstaltung "Frankfurt Euro Finance Summit 2021". "Ohne einen integrierten Kapitalmarkt wird es keinen Green Deal geben".

Die Transformation erforderte so viel Kapital, dass nur ein integrierter Kapitalmarkt dies leisten könne, sagte Sewing. Allerdings sei Europa von einer Banken- und Kapitalmarktunion weit entfernt. "Niemand kann uns eine gute Antwort darauf geben, warum das eigentlich so ist", beklagte er. "Mehr Tempo bei der Banken- und Kapitalmarktunion hätte viele Gewinner", resümierte er.

Zu einer Kapitalmarktunion gehöre auch die Stärkung des europäischen Verbriefungsmarktes. "Hier herrscht auch zehn Jahre nach Ende der Finanzkrise noch Misstrauen, obwohl Verbriefung die Risiken für Investoren diversifiziert und verringert". Es gehe "schlicht darum", solide Kredite zu verbriefen. "Es würde die Banken der Bilanzen entlasten und mehr Kredite ermöglichen."

Er ging auch auf die Regulierung ein, die für die Banken immer mehr zunehme. "Wir sind am Punkt in Europa, wo wir den Bogen überspannen", sagte Sewing mit Blick auf zunehmende Berichtspflichten, auch beim Thema Nachhaltigkeit.

Zudem nähmen die Beiträge zum europäischen Bankenabwicklungsfonds Jahr für Jahr zu. Bliebe es bei dem ursprünglich vereinbarten Volumen, könnten die Banken mehr Kredite an die Wirtschaft ausreichen. "Ich finde, dass das Anliegen des Abwicklungsfonds richtig ist, aber wir müssen uns fragen, warum diese Milliarden in dieser Phase in einem Fonds ungenutzt liegenbleiben."

