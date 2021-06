Zum 01.07. ändern sich in Deutschland die Pfändungsfreigrenzen. Ab dann dürfen betroffene Verbraucher mehr von ihrem Einkommen behalten. Die Pfändungstabelle wird zukünftig zudem jährlich angepasst statt nur alle zwei Jahre. Der 01.07. ist traditionell auch für Finanzfragen ein wichtiger Stichtag. Auch in diesem Jahr stehen zu diesem Datum mehrere Änderungen an. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat nun auch darauf verwiesen, dass sich in diesem Jahr mit Beginn des zweiten Halbjahres die Pfändungsfreigrenzen ...

