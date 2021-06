Mainz (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,die 5. Sitzung des Fernsehrates in der XVI. Amtsperiode findet statt amFreitag, 2. Juli 2021, 9.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhrin der Rheingoldhalle Mainz,Rheinstraße 66, 55116 Mainz.Mainz (ots) - Auf der Tagesordnung steht die Wahl des Intendanten/der Intendantin. Zur Wahl stehen, soweit derzeit bekannt, Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin, und Dr. Norbert Himmler, Programmdirektor des ZDF. Die Vorsitzende des Fernsehrats, Marlehn Thieme, steht Ihnen nach der Wahl gemeinsam mit der/dem erfolgreichen Kandidatin/Kandidaten für Ihre Fragen zur Verfügung. Sie können sie in einerPressekonferenz vor Ortoder via Microsoft Teams-Besprechungab ca. 11.00 Uhr stellen.Bitte teilen Sie uns per Mail (FSR-PK@zdf.de) mit, ob Sie an der Pressekonferenz (vor Ort oder via Teams-Besprechung) teilnehmen möchten. Richten Sie sich bei einer Teilnahme vor Ort bitte auf die zu erbringenden Nachweise bzgl. der Corona-Bestimmungen ein (Details unter https://kurz.zdf.de/xBVLr/). Der Link für die Teilnahme via Teams wird an alle angemeldeten Journalist*innen zum Beginn der Sitzung verschickt.Die Sitzung beginnt um 9.00 Uhr. Die Pressekonferenz wird ca. 10 bis 15 Minuten nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses beginnen. Bei einem Wahlgang wäre das gegen 11.00\u202fUhr der Fall. Sollte ein weiterer Wahlgang stattfinden, verschiebt sich der Zeitpunkt der Pressekonferenz. Den Verlauf der Sitzung und damit auch der Wahl können Sie im Livestream auf https://fernsehrat.zdf.de verfolgen. Bei einer Verzögerung werden wir zusätzlich per Rundmail über den voraussichtlichen Zeitpunkt informieren.Aufgrund der pandemiebedingten Hygienevorschriften steht nur eine sehr begrenzte Zahl von Plätzen im Sitzungssaal zur Verfügung. Als Medienvertreter können Sie die Sitzung über Monitore in einem dafür eingerichteten Presseraum live verfolgen. Dort stehen auch Arbeitsplätze für Sie bereit.Das Hygienekonzept lässt keine eigenen Bild-/Ton-Aufnahmen im Sitzungssaal zu. Wir stellen Ihnen aber selbstverständlich Fotos und Bewegtbilder von der Wahl zur Verfügung.Für die pandemiebedingten Einschränkungen und die Unwägbarkeiten im zeitlichen Ablauf bitten wir schon jetzt um Ihr Verständnis.Mit freundlichen GrüßenAlexander StockPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4953896