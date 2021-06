Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten in den USA und auch in Deutschland waren in der Berichtswoche rückläufige Anleihenotierungen zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Gute Konjunkturdaten und die Erwartung steigender Preise hätten damit einhergehend zu ansteigenden Renditen geführt. Mit Blick auf die Zinskurven hätten diese klassisch einen nahezu steileren Verlauf über die langen Laufzeiten angenommen. Der Renditeanstieg sei in beiden Märkten allerdings überschaubar gewesen. Bei den Langläufern mit Fälligkeit in 30 Jahren sei die Verzinsung um sechs (Bund) beziehungsweise acht (US-Treasuries) Basispunkte angestiegen. In den kürzeren Laufzeiten sei der Renditeanstieg in entsprechend geringerem Maße erfolgt. Deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit würden sich aktuell mit minus 0,2 Prozent verzinsen. ...

