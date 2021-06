Das MDAX-Mitglied ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt konsequent den Ausbau seines Portfolios fort - auch wenn die Witterunsgverhältnisse im ersten Quartal "Ertrag und Umsatz" kosteten. Sonne und Wind lassen sich halt nur bedingt planen. Und wie letztes Jahr wurde den Aktionären auch dieses Jahr eine alternative Dividende in Form neuer Encavis Aktien angeboten. Doch während im letzten Jahr noch am 15.06.2021 mit stolz verlautete: "Deutliche Mehrheit der Encavis-Aktionäre (61,5 %) ziehen neue Encavis-Aktien der Bardividende vor"sah die Resonanz in diesem Jahr schlechter aus: "Nur" 42,9 % wollten ...

