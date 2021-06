Andrea Maechler, Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Nationalbank, sagte am Montag, dass sie einen Anstieg der Inflation sehen, aber erwarten, dass sie in die Situation der Preisstabilität zurückkehren wird, wie von Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Wir sehen die Inflation weiterhin unter 1%." "Die Arbeitsauslastung in der Schweiz liegt unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...