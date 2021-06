DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Panetta will QE mit Abweichung von EZB-Kapitalschlüssel ermöglichen

EZB-Direktor Fabio Panetta hat sich dafür ausgesprochen, der Europäischen Zentralbank (EZB) dauerhaft eine gezielte Beeinflussung der Staatsanleihezinsen einzelner Euro-Länder zu ermöglichen. Bei einer Zentralbankkonferenz plädierte Panetta außerdem für einen möglichst lockeren geldpolitischen Kurs nach dem Ende des Pandemiekaufprogramms PEPP und lobte die aktuelle Zusammenarbeit von Geld- und Fiskalpolitik. "Wir sollten anerkennen, dass das, was in der Vergangenheit als unkonventionell galt, heute konventionell ist", sagte er.

Schwedens Ministerpräsident Löfven tritt nach Misstrauensvotum zurück

Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven hat eine Woche nach dem verlorenen Misstrauensvotum seinen Rücktritt eingereicht. Mit seiner Entscheidung wolle er vorgezogene Neuwahlen verhindern, die "nicht das Beste für Schweden" seien, sagte der Chef der Sozialdemokraten am Montag auf einer Pressekonferenz. Damit liegt es nun am Parlamentspräsidenten, mit der Suche nach einem Nachfolger zu beginnen.

Moskau und St. Petersburg melden neue Tageshöchstwerte an Corona-Toten

Moskau und St. Petersburg haben erneut Höchststande an neuen Corona-Todesfällen verzeichnet. Die Behörden in der russischen Hauptstadt meldeten am Montag 124 Tote binnen 24 Stunden, in St. Petersburg wurden 110 neue Todesfälle registriert. Damit wurden die traurigen Rekordzahlen in beiden Städten vom Wochenende nochmals überschritten. Für den rasanten Anstieg machen Experten die hochansteckende Delta-Variante des Virus und die schleppende Impfkampagne verantwortlich.

Australien verhängt neue Beschränkungen nach steigenden Infektionszahlen

Australische Behörden haben angesichts der weiteren Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus am Montag strikte Beschränkungen in mehreren Regionen eingeführt. "Wir müssen im Lockdown bleiben, bis wir das Virus eingegrenzt haben," erklärte der Regierungschef des Northern Territory, Michael Gunner.

Merkel will erneute Grenzschließungen in Corona-Pandemie vermeiden

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die enge Zusammenarbeit mit Frankreich gelobt und will in der Corona-Pandemie erneute Grenzschließungen durch enge Kooperation zwischen beiden Ländern vermeiden. Man gehe als Partner die gemeinsamen Herausforderungen in der Pandemiebekämpfung an. Dabei habe es vergangenes Jahr bei den Maßnahmen des Infektionsschutzes mit den Grenzkontrollen eine Bewährungsprobe für das Europa ohne Grenzen gegeben.

Südkoreas Regierung hebt Wachstumsprognose an

Südkoreas Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2021 angehoben. Sie rechnet jetzt mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,2 Prozent, wie das Wirtschafts- und Finanzministerium mitteilte. Im Dezember war ein BIP-Anstieg von 3,2 Prozent in Aussicht gestellt worden. Für 2022 werden 3,0 Prozent Wachstum erwartet. Zudem prognostiziert die Regierung einen Anstieg der Verbraucherpreise um 1,8 (bisher: 1,1) und 1,4 Prozent.

Summe hinterzogener Steuern steigt 2020 auf rund 1,2 Milliarden Euro

In Deutschland werden nach Erkenntnissen des Bundesfinanzministeriums immer mehr Steuern hinterzogen. Die im vergangenen Jahr in Urteilen und Strafbefehlen festgestellte Summe hinterzogener Steuern belaufe sich auf 1,25 Milliarden Euro, heißt es in einem Schreiben des Ministeriums an der FDP-Finanzexperten Markus Herbrand, das AFP am Montag vorlag. Dies war deutlich mehr als in den Vorjahren: 2019 betrug die Summe 745 Millionen Euro, 2018 waren es 907 Millionen Euro und 2017 waren es 1,21 Milliarden Euro.

Verband: Wohnimmobilienfinanzierungen steigen um 10 Prozent

Das Finanzierungsvolumen für Wohnimmobilien in Deutschland ist während der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das Volumen kletterte um 10,1 Prozent auf 250,1 Milliarden Euro im Vergleich zu 227,1 Milliarden Euro im Vorjahr, wie eine vom Verband deutscher Pfandbriefbanken durchgeführte Auswertung der Angaben der Kredit- und Versicherungswirtschaftsverbände und der Deutschen Bundesbank ergab. Im ersten Quartal 2021 erhöhte sich das Volumen finanzierter Wohnimmobilien um 12,7 Prozent auf 65,7 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal.

VDA sieht Aufholbedarf bei Ausbau der Ladeinfrastruktur in vielen europäischen Ländern

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht beim Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos dringenden Aufholbedarf. "Eine europaweite Ladeinfrastruktur ist derzeit nicht vorhanden, der flächendeckende Ausbau liegt leider in weiter Ferne", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Montag. Wenn weder ausreichend Ladepunkte noch Ökostrom für den Individualverkehr zur Verfügung stünden, werde die Transformation zur Klimaneutralität nicht gelingen, warnte sie.

Kramp-Karrenbauer weist Kritik an Schutzkonzepten in Mali zurück

Nach dem Anschlag auf deutsche Soldaten in Mali hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Kritik an den Schutzkonzepten zurückgewiesen. "An der Rettungskette ist nichts auszusetzen", sagte die Ministerin am Montagmorgen im Deutschlandfunk. Zwei zivile Hubschrauber seien zur Bergung der Verletzten vor Ort eingetroffen - "und das unterhalb der Zeit, die wir eigentlich vorgeben", sagte sie. Den vom Veteranen-Verband erhobenen Vorwurf, dass die Soldaten in Mali nur unzureichend geschützt seien, wies Kramp-Karrenbauer zurück.

Iraks Regierungschef verurteilt US-Luftangriffe im Grenzgebiet zu Syrien

Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Kadhemi hat die US-Luftangriffe in seinem Land scharf verurteilt. Diese Angriffe stellten eine "eklatante und inakzeptable Verletzung der irakischen Souveränität und der irakischen nationalen Sicherheit dar", erklärte der Regierungschef am Montag in Bagdad. Der Irak lehne es ab, dass sein Staatsgebiet benutzt werde, "um Rechnungen zu begleichen".

Deutschland und weitere Länder für EU-Verbot von Tiertransporten in Drittstaaten

Deutschland, die Niederlande und Luxemburg wollen in der EU ein Verbot von Tiertransporten in Drittstaaten durchsetzen. "Wir wollen (...) lange Tiertransporte in Drittstaaten verbieten, sei es auf dem Seeweg, sei es auf dem normalen Straßenweg", sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Montag beim Treffen der EU-Agrarminister in Luxemburg. In einem gemeinsamen Papier der drei Länder wird darauf verwiesen, dass eine tiergerechte Haltung auf langen Transporten oft nicht möglich ist.

Erneuerbare decken im 1. Halbjahr 43 Prozent des Stromverbrauchs

Strom aus Wind, Sonne oder Biomasse hat im ersten Halbjahr rund 43 Prozent des Verbrauchs hierzulande abgedeckt. Das waren rund 7 Prozentpunkte weniger als in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres, wie der Bundesverband der Energiewirtschaft am Montag mitteilte. Verantwortlich war demnach vor allem das Wetter: 2020 gab es Rekorde bei der Stromerzeugung aus Solarenergie und Windenergie an Land, 2021 dagegen war insbesondere das erste Quartal ungewöhnlich windstill und arm an Sonnenstunden.

Verkehrsminister Scheuer traf Umweltverbände lediglich ein Mal in seiner Amtszeit

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich während seiner Amtszeit lediglich einmal mit Vertretern von Umweltorganisationen getroffen. Dies geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des haushaltspolitischen Sprechers der Grünen-Fraktion im Bundestag Sven-Christian Kindler hervor. Vertreter von Autokonzernen und Lobbyverbänden der Industrie sprachen laut Auskunft des Verkehrsministeriums hingegen seit März 2018 an 80 Terminen mit Scheuer. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet.

Bund und Länder wollen in Gespräch neue Urlaubs-Regeln festlegen - Zeitung

Kanzleramtschef Helge Braun und die Chefs der Staatskanzleien der Länder wollen sich an diesem Montag ab 13 Uhr über den weiteren Umgang mit Reiserückkehrern verständigen. Das berichten Bild und die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei einer Schaltkonferenz soll es um mögliche Verschärfungen der Corona-Einreiseverordnung gehen, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe aus Teilnehmerkreisen.

+++ Konjunkturdaten +++

SCHWEDEN

Mai Einzelhandelsumsatz +2,3% gg Vormonat

Mai Einzelhandelsumsatz +10,3% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 28, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.