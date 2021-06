In Baden-Württemberg ist eine Teststrecke mit stromgeführten Oberleitungen für Hybrid-LkW in Betrieb gegangen. Sie ist Teil des Pilotprojektes eWayBW. Auf einer Bundesstraße in der Nähe von Raststatt ist eine neue Teststrecke für Oberleitungs-LKW in Betrieb gegangen. Darüber berichtet das Bundesumweltministerium (BMU) und der Netzbetreiber Netze BW. eWayBW ist der Name des Pilotprojektes zu elektrisch betriebenen Oberleitungs-Hybrid-Lkw. Auf einer etwa 18 Kilometer langen Pilotstrecke (davon vier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...