Die Immofinanz wird das S Immo-Angebot nach der a.o. HV, bei der gegen die Abschaffung des Höchststimmrechts gestimmt wurde, nicht weiter verfolgen. Damit sei eine Bedingung des Übernahmeangebots der Immofinanz an die S Immo-Aktionäre nicht erfüllt worden. Man habe entschieden, dass das Übernahmeangebot nicht geändert werde und damit entfällt, so die Immofinanz in einer Aussendung. CFO Stefan Schönauer: "Die Abstimmung bot die Möglichkeit, den Weg für die Zusammenführung der beiden Unternehmen zu ebnen und aus S Immo und Immofinanz einen großen österreichischen Player zu formen, der in Europas Top-Liga mitspielt. Aktionäre der S Immo haben leider dagegen entschieden. Damit ist unser Angebot nicht mehr ...

