VST Building Technologies präsentiert als 31. Unternehmen in der Austrian Visual Worldwide Roadshow presented by Captrace. So moderiert das Unternehmen an: Die VST Building Technologies AG ist Anbieter einer patentgeschützten, hochqualitativen und einzigartigen Technologie für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- und Hotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt wird. Die VST-Baukomponenten werden im eigenen Produktionswerk in der Slowakei hergestellt und verfügen über wesentliche Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Bauweisen. Der hohe Vorfertigungsgrad ermöglicht einen viel schnelleren Baufortschritt (bis zu 50% Zeitersparnis). Die Passivhauszertifizierung stellt die Einhaltung höchster Anforderungen an ...

