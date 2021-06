Seit dem 1. Juni 2021 ist Prof. Dr. Elizabeth von Hauff die neue Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik (FEP) in Dresden. Zudem erhielt sie zeitgleich einen Lehrstuhl an der TU Dresden. Von Hauff übernimmt dort den Lehrstuhl für Beschichtungstechnologien für die Elektronik. Die Physikerin war zuletzt Associate Professor in Physik an der VU Amsterdam in Niederlande. Ihre Forschungsschwerpunkte ...

