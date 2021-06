Regensburg (ots) - Ob für das Verarbeiten von Traumata, das Entwöhnen von Süchten oder zur Behandlung von Krankheiten: Die Hypnose hat sich mittlerweile als beliebtes Mittel gegen allerlei Problematiken als wirksam herausgestellt. Dabei ist der Effekt der Hypnose mittlerweile wissenschaftlich belegt und alles andere als ein reines Heilversprechen.Gerade wenn Sie nach "Hypnose lernen beim Top Coach Regensburg " suchen, haben Sie mit Spezialist Wilhelm Kirchner den goldrichtigen Experten gefunden.Das Hypnosezentrum "Magie der Hypnose (https://magie-der-hypnose.com/)" von Spezialist Wilhelm Kirchner hat sich in den vergangenen Jahren als Geheimtipp entpuppt. Angeboten werden etwa Behandlungen, die zu einer Gewichtsreduktion führen sollen. Aber auch zur Auflösung unbekannter und unguter Gefühle, als Ergänzung zur Psychotherapie, zur Schmerzlinderung und Rauchentwöhnung ist das Angebot gefragt. Teil des Angebotes sind auch Hypnosen rund um Flirt und Liebe, etwa um Blockaden zu lösen und den Menschen dadurch wieder mehr Freiheiten und Möglichkeiten zu schenken.Hoch im Kurs stehen auch die Seminare und Workshops, die immer größeren Anklang finden. So können sich Menschen in Sachen Hypnose aus- und weiterbilden lassen. Die Inhalte der jeweiligen Angebote variieren dabei je nach der Zusammensetzung der Teilnehmer. Gelernt werden beispielsweise die Schnellindikation und Blitzhypnose sowie verbale Techniken, Suggestionstechniken und die Kombination von unterschiedlichen Anwendungen. Zudem gibt es für die Teilnehmenden jede Menge theoretisches Wissen, um die Hintergründe der Hypnose zu verstehen und besser anwenden zu können.Wichtiger Bestandteil der Kurse und Seminare ist vor allem das individuelle Eingehen auf Menschen mit ihren Problemen. Immerhin muss die Hypnose immer auf die Person abgestimmt werden. Während die einen eine Rauchentwöhnung in die Tat umsetzen wollen, leiden die anderen an Ängsten oder Schmerzen. Daher vermitteln die Kurse wichtiges Wissen, individuelle Probleme gut einschätzen und behandeln zu können.Des Weiteren wird in den Kursen auf die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Hypnose eingegangen. Dazu zählen Behandlungen, die als Ergänzung oder Anstoß für eine Psychotherapie sinnvoll sind. Aber auch die Abgewöhnung von Süchten, das Überwinden von Ängsten, die Aktivierung von Selbstheilungskräften und das Erlernen von Straßenhypnose gehört zum Repertoire.Für den Hypnose Spezialist Wilhelm Kirchner war ein eigens Erlebnis bei einer Show-Hypnose die Initialzündung für sein Interesse in der Materie. Kirchner begann daraufhin ein jahrelanges Selbststudium und verschlag dutzende Bücher, Ratgeber und wissenschaftliche Untersuchungen rund um die Selbsthypnose und Energie der Hypnose in den verschiedensten Bereichen. Darauf folgten zahlreichen Aus- und Weiterbildungen, unter anderem zum psychologischen Berater. Angesteckt von der Wirkung seines Könnens absolvierte Kirchner weitere Fachausbildungen zum Hypnotiseur. Heute bietet der Rodinger eigene Seminare und Kurse an und bereitet andere Menschen darauf vor, Betroffenen dank der Hypnosetechniken zu helfen. In Deutschland gilt Kirchner mittlerweile als echte Größe der Szene und ist bei vielen Betroffenen und Kursteilnehmern gefragt.Weitere Informationen, nicht nur zum Thema "Hypnose lernen beim Top Coach Regensburg ", erhalten Sie auf der Webseite https://magie-der-hypnose.com/Pressekontakt:Wilhelm KirchnerTelefon: +49 (0) 99 71 76 10 830E-Mail: info@magie-der-hypnose.comOriginal-Content von: Wilhelm Kirchner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156829/4954177